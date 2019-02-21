Общество

Елена Малышева неожиданно отреагировала на критику «танца матки»Газета.Ru 15:53

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на критику и призывы отстранить ее от эфиров после того, как как в одном из выпусков ее программы "Жить здорово!" актриса Светлана Галка выступила с песней и танцем в костюме матки.
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Елена Малышева
Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растёт ребенок. И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины.
— Елена Малышева, российская ведущаяФАН 09:56

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Елена Малышева
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Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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