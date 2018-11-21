Напомним, что 7 сентября пленум Верховного суда постановил исключить госпожу Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда, куда Елена Хахалева входила с июля 2015 года.

с чего всё началось

Решение было принято на заседании президиума краевого суда и озвучено его председателем Александром Черновым. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ведомства, уточнив, что Елена Владимировна Хахалева остается работать рядовым судьей Краснодарского краевого суда.

Общество Общество Умерла известная журналистка Зоя Ерошок Известная журналистка, лауреат многих премий, сооснователь и журналист "Новой газеты" Зоя Ерошок скончалась в Москве на 66-м году жизни.

Общество Общество Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Общество Общество РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).

Общество Общество Минпросвещения РФ не откажется от ЕГЭ Ранее заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением отказаться от ЕГЭ и заменить эти экзамены на блокчейн-технологию, которая "с высокой точностью" сможет выявить наиболее талантливых школьников для поступления в вузы.

Общество Общество Росгвардия рассмотрит проект Яровой о получении лицензии на оружие Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Общество Общество В Подмосковье археологи нашли череп мамонта с кладом внутри В Московской области археологи нашли череп мамонта с кладом внутри, сообщает m24.

Погода Погода В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

Транспорт Транспорт Российским таксистам запретили иконки и четки

Общество Общество На создание безбарьерной среды будет выделено более 20 млрд рублей Соревнования проходят среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями. В этом году в нем принимают участие более 1400 человек.

Транспорт Транспорт В Москве на выходные закроют станцию метро «Ховрино»

Религия Религия В Москве с 2011 года отреставрировано 85 храмов и монастырей Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2011 года в столице отреставрировали 85 храмов и монастырей, в 54 из них работы полностью завершены.

Общество Общество Свыше 50 подмосковных детсадов отремонтируют в 2019 году Капитальный ремонт проведут в более 50 учреждениях дошкольного образования Подмосковья до конца следующего года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова.

Общество Общество Педагог из Подмосковья Анастасия Шлемко стала воспитателем года В этом году в финале конкурса соревновались участники из 73 регионов России: 54 воспитателя, трое старших воспитателей, четверо музыкальных руководителей, двое педагогов-психологов, пятеро инструкторов по физкультуре и пятеро учителей-логопедов.

Общество Общество Дом мод Dolce & Gabbana отменил большой показ в Китае из-за скандала Итальянский дом мод Dolce & Gabbana отменил большой показ мод в Китае из-за обвинений в расизме, пишет газета Kurier.