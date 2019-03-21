Елена Беркова госпитализирована в полуобморочном состоянииНевские Новости 19 марта в 21:21

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.

с чего всё началось

Елену Беркову, порноактрису, экс-участницу проекта «Дом–2» 19 марта госпитализировали в одну из клиник Москвы. По сообщениям очевидцев, так же находящихся в этой клинике, она была очень бледной. Ее доставили в состоянии, близком к обмороку.

Происшествия ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает Seattle Times.

Экономика СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Происшествия В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Политика Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.

Политика Губернатор Мурманской области объявит о планах на будущее Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сегодня перед журналистами объявит о своих планах на будущее.

Армия и оружие Китай планирует построить экспериментальное судно с атомным двигателем Китайская газета отметила, что в настоящее время в арсенале Поднебесной нет надводных судов с ядерным двигателем, но при этом Китай располагает атомными субмаринами.

Происшествия На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Финансы Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году «По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.

Музыка Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград» Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.

Происшествия Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Транспорт Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом «Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.

Политика Володин назвал пустопорожними новые санкции Украины против РФ Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал пустопорожними и основанными на бессилии новые санкции Украины против России.

Армия и оружие В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57 Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.

Технологии «Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400М В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали, как будет выглядеть пассажирский салон перспективного самолета Ил-96-400М.

Политика В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых» Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.