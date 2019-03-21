Шоу-бизнес

Елена Беркова госпитализирована в полуобморочном состоянииНевские Новости 19 марта в 21:21

Елену Беркову, порноактрису, экс-участницу проекта «Дом–2» 19 марта госпитализировали в одну из клиник Москвы. По сообщениям очевидцев, так же находящихся в этой клинике, она была очень бледной. Ее доставили в состоянии, близком к обмороку.
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с чего всё началось

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.
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Видео: Беркова с больничной койки рассказала, что с ней произошло

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Представителя Берковой насторожили «параллели» с Началовой

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Экспресс газетавчера в 15:16

Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии

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Беркова записала видеообращение из больницы

Телеканал 360°вчера в 20:17
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Происшествия

ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:28
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Политика

Губернатор Мурманской области объявит о планах на будущее

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сегодня перед журналистами объявит о своих планах на будущее.
Обновлено в 02:41
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Китай планирует построить экспериментальное судно с атомным двигателем

Китайская газета отметила, что в настоящее время в арсенале Поднебесной нет надводных судов с ядерным двигателем, но при этом Китай располагает атомными субмаринами.
Обновлено в 03:09
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Финансы

Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году

«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:03
Музыка

Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт

Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом

«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика

«Ъ»: центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»

Обновлено вчера в 21:07
Экономика

«Тролза» сделала заявление относительно ситуации на заводе

В последние несколько недель вокруг "Тролзы" сложилась непростая обстановка.
Обновлено в 03:06
Экономика

С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей

Обновлено вчера в 04:40
Политика

Володин назвал пустопорожними новые санкции Украины против РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал пустопорожними и основанными на бессилии новые санкции Украины против России.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Технологии

«Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали, как будет выглядеть пассажирский салон перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 00:22
Политика

В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»

Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Ваенга раскрыла диагноз, из-за которого ей пришлось отменить концерты

Обновлено в 02:42
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено вчера в 07:17
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Елена Беркова
Российская певица
Российская и украинская певица, актриса, телеведущая. Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2», порноактриса.
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