Шоу-бизнес
Елена Беркова госпитализирована в полуобморочном состоянииНевские Новости 19 марта в 21:21
Елену Беркову, порноактрису, экс-участницу проекта «Дом–2» 19 марта госпитализировали в одну из клиник Москвы. По сообщениям очевидцев, так же находящихся в этой клинике, она была очень бледной. Ее доставили в состоянии, близком к обмороку.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.StarHit.ru19 марта в 14:40
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