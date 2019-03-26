Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудниковДни24 02:31
Один из крупнейших мировых издателей видеоигр заявил о закрытии своего офиса в России. Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
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с чего всё началось
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.Коммерсантъвчера в 12:22
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