Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудниковДни24 02:31

Один из крупнейших мировых издателей видеоигр заявил о закрытии своего офиса в России. Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
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с чего всё началось
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku
 со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Коммерсантъвчера в 12:22

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Electronic Arts закроет офис в России

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Издатель игр FIFA и Need for Speed закроет офис в России

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