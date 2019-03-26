Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудниковДни24 02:31

с чего всё началось

Один из крупнейших мировых издателей видеоигр заявил о закрытии своего офиса в России. Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Армия и оружие Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными Бомбардировки силами НАТО Союзной Республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.

Происшествия Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.

Авто BMW повысит цены на большинство моделей с 1 апреля Цены на остальные автомобили BMW изменятся с 1 апреля, а размер прибавки варьируется в зависимости от модели.

Технологии Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.

Происшествия В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы 20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Происшествия Возле Кремля похитили кабель правительственной связи Неизвестные похитили фрагмент кабеля правительственной связи из коллектора, расположенного рядом с московским Кремлем, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Происшествия Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.

Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130 Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Происшествия Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Транспорт Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Армия и оружие Россия и Турция провели первое патрулирование в Телль-Рифате Российские и турецкие военные провели первое скоординированное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщило минобороны Турции.

Здоровье Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Шоу-бизнес Николас Кейдж решил жениться в четвертый раз Голливудский актер Николас Кейдж решил в четвертый раз пойти под венец. Избранницей 55-летней кинозвезды стала визажистка Эрика Койке.

Общество Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.