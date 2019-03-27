Electronic Arts закрывает офис в РоссииРИА Новости вчера в 17:23

с чего всё началось

Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии. Это следует из внутреннего письма компании, оказавшегося в распоряжении Kotaku.

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Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

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Политика Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.