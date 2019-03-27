Технологии
Electronic Arts закрывает офис в РоссииРИА Новости вчера в 17:23
Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии. Это следует из внутреннего письма компании, оказавшегося в распоряжении Kotaku.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.Коммерсантъвчера в 12:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Здоровье
Диагностическая лаборатория Волгограда получила новое оборудование
Клинико-диагностическая лаборатория Волгограда продолжает развиваться.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Власти Алтая собрались учить педагогов «цифровой гигиене»
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Манджукич согласился продлить контракт с «Ювентусом»
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Отец Бутиной рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме
Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Ульяновске военнослужащий на грузовике повредил самолет
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот
Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Напористые Львы, перспективы для Дев и тайны Близнецов: гороскоп на 27 марта
ТЕЛЬЦАМ в отношениях с близкими лучше избавиться от тайн и недомолвок: поговорив откровенно, вы увидите, что атмосфера улучшится.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов
Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Порошенко допустил политический диалог с Россией
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:30
Наука
В Самаре открыли тайну возникновения планет
Целью мероприятия являлось изучение механизмов образования вредных веществ в камерах сгорания при различных условиях и моделирование протекающих при этом процессов.
Обновлено вчера в 13:26
Музыка
Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя
Шнуров заявил 20 марта в своем Instagram, что предстоящий тур группы станет прощальным.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугом
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера
Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено вчера в 22:34
Театры
В Вахтанговском вручат премию «Человек театра»
В Международный день театра, 27 марта, на основной сцене Вахтанговского театра состоится церемония вручения премии «Человек театра».
Обновлено вчера в 05:00
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России
«Минздрав России приказом от 14.11.2018 утвердил порядок приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Технологии
Сбербанк разрешит своим клиентам менять ПИН-код карты через приложение
Пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» смогут изменить пароль от своей карты в мобильном приложении.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея
Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами
Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Алтайский министр здравоохранения рассказал, как поднимут зарплаты врачам и сколько больниц отремонтируют
Министр здравоохранения Дмитрий Попов считает своей задачей вывести оказание медпомощи в регионе на качественно новый уровень.
Обновлено вчера в 20:18