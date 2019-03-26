Electronic Arts закрывает офис в РоссииРИА Новости 17:23

с чего всё началось

Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии. Это следует из внутреннего письма компании, оказавшегося в распоряжении Kotaku.

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Происшествия СК предъявил обвинение экс-министру Абызову Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Здоровье Московские медики спасли мальчику ногу со злокачественной опухолью Медикам Морозовской детской клинической больницы удалось спасти 12-летнему мальчику из Севастополя ногу со злокачественной опухолью.

Происшествия В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.

Авто Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».

Футбол Стали известны сроки восстановления полузащитника «Зенита» Кузяева Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев будет восстанавливаться от травмы порядка шести-восьми недель, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту По некоторым данным, поставка завершена, а также почти реализована поставка в Китай средств поражения к Су-35.

Политика Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2» Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.

Политика Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.

Спорт Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Армия и оружие Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.