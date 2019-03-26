Технологии
Electronic Arts закрывает офис в РоссииРИА Новости 17:23
Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии. Это следует из внутреннего письма компании, оказавшегося в распоряжении Kotaku.
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Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.Коммерсантъ12:22
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