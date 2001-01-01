Electronic Arts закрывает офис в РоссииRT на русском 16:08

с чего всё началось

Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Спорт РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Политика Россия «временно отключит» Интернет Россия в ближайшие несколько недель планирует провести испытания по отключению страны от глобальной мировой интернет-сети.

Политика МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу» Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».

Происшествия Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Происшествия СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.

Футбол Армения — Финляндия 0:2 Футболисты сборной Армении в домашнем матче второго тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 проиграли команде Финляндии.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

Хоккей Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй» Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».

Футбол Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Кино «Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.

Политика Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время 26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.

Происшествия В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.