Технологии
Electronic Arts закрывает офис в РоссииRT на русском 16:08
Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
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с чего всё началось
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.Коммерсантъ12:22
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