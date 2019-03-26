Electronic Arts закроет офис в РоссииКоммерсантъ 12:22

с чего всё началось

Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Политика Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.

Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Экономика Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Общество Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».

Гаджеты Xiaomi показала зарядное устройство для смартфонов мощностью 100 Вт Компания Xiaomi показала новое устройство мощностью 100 Вт. для быстрой зарядки смартфонов.

Политика Путину заранее доложили о деле Абызова Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.

Футбол «Уфа» может уволить тренера Кириченко Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".

Транспорт Внезапная метель на Сахалине закрыла дороги и задержала рейсы Снегопады и порывистый ветер накрыли преимущественно южный районы. Закрыты два участка дорог, задержаны рейсы в аэропорту областного центра.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Авто Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Экономика Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России «ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.

Экономика Россиянам пообещали доплаты к пенсиям Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.

Политика США расширили санкционные списки против Ирана В США ввели новые санкции в отношении физических лиц и организаций Ирана. Об этом сообщает минфин страны.

Происшествия После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.

Авто Ford летом может прекратить продажу легковых автомобилей в России Автоконцерн Ford планирует прекратить производство и поставки легковых автомобилей в России.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Армия и оружие Три российских офицера погибли в Сирии В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.