Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в РоссииМатч ТВ 14:35
В феврале Activision Blizzard уволила почти 800 человек из штата. Electronic Arts известна по спортивным симуляторам, среди которых FIFA, NHL и Madden NFL, по сериям Battlefield, Need for Speed и многим другим играм. Читайте также: Лучшие спортивные симуляторы.
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с чего всё началось
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.Коммерсантъ12:22
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