Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в РоссииМатч ТВ 14:35

с чего всё началось

В феврале Activision Blizzard уволила почти 800 человек из штата. Electronic Arts известна по спортивным симуляторам, среди которых FIFA, NHL и Madden NFL, по сериям Battlefield, Need for Speed и многим другим играм. Читайте также: Лучшие спортивные симуляторы.

Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

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Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

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Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).

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Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Происшествия Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.

Политика Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21 Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.

Шоу-бизнес Джастин Бибер объявил об уходе из музыки Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.

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Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Космос В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Экономика Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости Минтруд может предложить дополнительные меры по поддержке рождаемости, которая продолжает снижаться, несмотря на меры демографической политики правительства.