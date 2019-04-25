Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»Известия 14:20
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.
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В Екатеринбурге во время дискуссии о сексуальной ориентации эвакуировали Ельцин Центр
КП - Екатеринбург12:32
Круглый стол о проблемах ЛГБТ в Екатеринбурге после эвакуации продолжился в баре (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Европейско-Азиатские новости11:46
Ельцин-центр, где собрались ЛГБТ-активисты, эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Екатеринбург Онлайн11:04
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Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Космос
«Дочка» Роскосмоса предложила запустить студенческий спутник
Компания "Главкосмос пусковые услуги" совместно с Международной астронавтической федерацией объявили конкурс среди университетов, призом в котором станет бесплатный запуск малого студенческого спутника на ракете-носителе "Союз" в 2020 году, сообщила компания в среду.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Футбол
Футболист сборной Бурунди скончался во время матча
28-летний полузащитник сборной Бурунди Папи Фати умер во время выступления за свой клуб.
Обновлено в 16:55
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:50
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Политика
The New York Times (США): возмущение по поводу решения Москвы выдавать российские паспорта в сепаратистских районах Украины нарастает (The New York Times)
Украина, в которой двойное гражданство не разрешено, вместе с несколькими западными странами, в том числе Францией, Германией и США, выразила возмущение по поводу этого решения, назвав его посягательством на суверенитет Украины.
Обновлено в 20:04
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Общество
Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году
На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.
Обновлено в 19:00
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Авто
Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера
Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Обновлено в 19:25
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Здоровье
Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство
Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено в 11:22
Наука
«Мечта любого ученого — это увидеть результаты своих трудов реализованными»
Как биологические курсы определили будущую карьеру в науке, почему в науку стоит идти каждому, кому она интересна, и как совместить хобби с работой, рассказала в интервью Indicator.Ru кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ для молодых ученых и премии L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» Анна Кудрявцева.
Обновлено 23 апреля в 14:26
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Здоровье
Врачи назвали самый полезный для работы мозга продукт
Обновлено в 01:16
Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено в 13:40
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14