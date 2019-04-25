«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»Известия 14:20

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Космос «Дочка» Роскосмоса предложила запустить студенческий спутник Компания "Главкосмос пусковые услуги" совместно с Международной астронавтической федерацией объявили конкурс среди университетов, призом в котором станет бесплатный запуск малого студенческого спутника на ракете-носителе "Союз" в 2020 году, сообщила компания в среду.

Происшествия Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Футбол Футболист сборной Бурунди скончался во время матча 28-летний полузащитник сборной Бурунди Папи Фати умер во время выступления за свой клуб.

Футбол Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании» Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Политика Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

Общество Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Авто Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Здоровье Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.

Наука «Мечта любого ученого — это увидеть результаты своих трудов реализованными» Как биологические курсы определили будущую карьеру в науке, почему в науку стоит идти каждому, кому она интересна, и как совместить хобби с работой, рассказала в интервью Indicator.Ru кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ для молодых ученых и премии L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» Анна Кудрявцева.

Происшествия В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.

Экономика «Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы «Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.