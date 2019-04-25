Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»Известия 14:20

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.
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Ельцин Центр «заминировали» во время круглого стола по ЛГБТ

News.ru12:05

Круглый стол о проблемах ЛГБТ в Екатеринбурге после эвакуации продолжился в баре (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Европейско-Азиатские новости11:46

Противники ЛГБТ пикетировали проект «Бай-бай, стигма» в Ельцин Центре

АиФ Урал10:59

Мероприятие ЛГБТ-тематики в Ельцин Центре было сорвано из-за сообщения о минировании

Znak.com11:06

Ельцин Центр эвакуируют из-за сообщения о минировании

Екатеринбург-ТВ10:58

Ельцин-центр, где собрались ЛГБТ-активисты, эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Екатеринбург Онлайн11:04

Ельцин Центр эвакуировали во время ток-шоу про геев и лесбиянок

URA.Ru11:02
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика

Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 16:53
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 05:12
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 11:56
Общество

Ульяновск остается безграничным

Генплан областного центра оказался ненужным Санкт-Петербургский Институт урбанистики не может получить от Ульяновска деньги на завершение работ по генплану областного центра.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам

Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» в Туле

Обновлено в 15:25
Энергетика

Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Политика

Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Брогдон пропустит первые две встречи плей-офф с «Бостоном»

Защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон не поможет своей команде в первых двух матчал полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает Clutch Points.
Обновлено в 17:40
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика

Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии

Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото

Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов

Появление в Латинской Америке лагерей подготовки джихадистов стало новым фактором риска обострения ситуации в регионе, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП по пути в суд

Обновлено в 04:35
Политика

Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Футбол

Агент: «„Реалу“ предлагали за Асенсио 180 миллионов»

Обновлено в 18:15
Происшествия

В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте

Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной

В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
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