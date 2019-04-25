Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минированииRT на русском 13:32
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU. По информации агентства, это произошло через несколько минут после того, как в здании началась дискуссия на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
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Ельцин-центр, где собрались ЛГБТ-активисты, эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Екатеринбург Онлайн11:04
Круглый стол о проблемах ЛГБТ в Екатеринбурге после эвакуации продолжился в баре (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Европейско-Азиатские новости11:46
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
Обновлено в 00:09
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Экономика
Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о росте выручки
Выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 млрд руб.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
НБКИ: в I квартале число выданных кредитных карт выросло на 21,8%
В I квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2,77 млн штук.
Обновлено в 04:11
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб.
Обновлено в 06:25
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату
"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Твери загорелась трапезная Покровского храма
Вечером 25 апреля в Твери начался пожар в трапезной Покровского храма.
Обновлено в 12:15
Авто
Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель отчитался о прибыли в размере более 3 млрд руб. В конце 2018 года сообщалось, что КамАЗ планирует сократить реализацию автомобилей в 2019 году на 9,5%, до 39 тыс. машин, в основном за счет снижения продаж на внутреннем рынке.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии
"Многие воздушные бомбардировки были неточными, а десятки тысяч артиллерийских ударов были неизбирательными, поэтому неудивительно, что они убили и ранили многие сотни мирных жителей", – заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера, чьи слова приведены на сайте организации.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Apple отзывает адаптеры своего производства из-за риска удара током
В 2016 году из-за аналогичной проблемы Apple отзывала адаптеры, предназначенные для сетевых розеток, которые применяются в Европе, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Аргентине и Бразилии.
Обновлено в 11:32
Наука
Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети
Обновлено в 05:43
Наука
Открыт фермент, способный остановить клеточную смерть
Биохимики РУДН продемонстрировали, что один из них — EndoG — может остановить процесс смерти клеток, если выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Космос
Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд
Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 11:48
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Авто
В России стартовали продажи нового пикапа Isuzu D-Max
На российском рынке начали продавать обновлённый японский пикап Isuzu D-Max, который предлагается в шести модификациях.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
В мечтах об отпуске: жена Хабенского опубликовала романтичное фото с актером
Пока Ольга не вышла их декретного отпуска.
Обновлено в 13:20
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Россия и Китай проведут военно-морские учения
13 кораблей и подводных лодок будут задействованы в совместных учениях ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено в 06:17
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30