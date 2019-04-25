«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минированииRT на русском 13:32

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU. По информации агентства, это произошло через несколько минут после того, как в здании началась дискуссия на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

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