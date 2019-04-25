Общество

«Ельцин-центр» поддержал ЛГБТ и «отфутболил» родительские комитетыКрасная весна 23 апреля в 15:25

Мероприятие «Бай-бай, стигма» в защиту ЛГБТ проведут в «Ельцин-центре» несмотря на протесты родительских комитетов, сообщает 23 апреля ЕТВ. Как пояснили журналистам организаторы проекта, тема ближайшего мероприятия — сексуальная/гендерная идентичность.
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