Общество
«Ельцин-центр» поддержал ЛГБТ и «отфутболил» родительские комитетыКрасная весна 23 апреля в 15:25
Мероприятие «Бай-бай, стигма» в защиту ЛГБТ проведут в «Ельцин-центре» несмотря на протесты родительских комитетов, сообщает 23 апреля ЕТВ. Как пояснили журналистам организаторы проекта, тема ближайшего мероприятия — сексуальная/гендерная идентичность.
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Политика
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Энергетика
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.
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Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
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Арсенал (Тула) — Спартак 3:0
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АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
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В пресс-службе Минкультуры рассказали, что выход фильма Франсуа Озона "По воле божьей" перенесли из-за поздней подачи документов прокатчиком.
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Политика
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В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
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Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
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Религия
Православные отмечают Чистый четверг
Православные христиане сегодня отмечают один из символичных дней Страстной недели — Великий четверг, или, как его называют в народе, Чистый четверг.
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Политика
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
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Посол США назвал авианосцы носителями дипломатии
Каждый из авианесущих американских крейсеров представляет из себя «100 тысяч тонн международной дипломатии», заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
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Обновлено в 08:28
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Происшествия
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"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
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Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58