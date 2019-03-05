Футбол
El Confidencial: Абрамович распорядился о продаже КепыEurosport.ru 13:29
Сразу после игры Сарри заявил, что Кепа был прав, и уже через неделю выпустил его в основе на матч с «Фулхэмом». Однако, как сообщает El Confidencial, Абрамович уже распорядился о поиске замены Кепе. Аррисабалага перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика».
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Армия и оружие
В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу
По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
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Обновлено в 21:18
Авто
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Политика
Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР
Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.
Обновлено в 21:12
Политика
Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»
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Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Космос
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Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Политика
В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
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Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Общество
Ведущую «России 1» засмеяли за дорогие кроссовки и отсутствие чувства стиля
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что свои войска из Афганистана Вашингтон выведет в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране (речь тогда шла о конфликте между представителями запрещенной в России террористической группировки "Талибан" и местными властями).
Обновлено в 20:46
Политика
Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан призвал граждан Грузии не использовать безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны с целью подачи заявлений на предоставление убежища, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:59
Политика
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
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Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Общество
Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школах Владимира
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов областной столицы.
Обновлено в 14:35
Происшествия
СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154
Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.
Обновлено в 06:28
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире
Французская компания Bugatti представила модель La Voiture Noire, ставшую самым дорогим автомобилем в мире.
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Общество
Онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта
Российские онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Божена Рынска снова попала в больницу
Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Общество
Немецкий детсад порекомендовал не наряжать детей в костюмы индейцев
Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге призвало родителей не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев.
Обновлено в 20:57
Общество
В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток
"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Собчак и Волочкову допросят по делу об убийстве
Следственный комитет РФ возобновил расследование дела об убийстве российского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича.
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