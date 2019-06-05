Футбол

El Chiringuito: «Реал» в ближайшие часы объявит о трансфере АзараSports.ru 11:09

«Реал» в ближайшие часы объявит о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара. По информации El Chiringuito, сумма трансфера 28-летнего бельгийца составит около 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что мадридцы заплатят 110 миллионов евро и еще 15 миллионов в виде бонусов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Одноклубник Головина предостерег «Барселону» из-за перехода Азара в «Реал»

Газета.Ru21:30

Директор «Реала» улетел из Лондона, так и не сумев купить Азара

МК-Спорт05:42

Фабрегас: «Трансфер Азара в „Реал“ — это плохая новость для „Барселоны“»

Sport24.ru20:57

Фабрегас: трансфер Азара в «Реал» — это очень плохая новость для «Барселоны»

Чемпионат17:18

СМИ: в ближайшие часы «Реал» объявит о трансфере Азара

Спорт-Экспресс11:04

El Chiringuito: «Реал» в ближайшие часы объявит о трансфере Азара

Sports.ru11:09

Фабрегас назвал ожидаемый переход Азара в «Реал» плохой новостью для «Барселоны»

Матч ТВ21:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

Обновлено в 13:34
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Обновлено в 21:09
Путешествия

Туристам в Амстердаме предложат на один день выйти замуж за гида

В Амстердаме придумали необычный формат экскурсий: туристам предлагают на один день сыграть свадьбу с местным жителем, а затем отправиться в совместный краткосрочный "медовый месяц", чтобы узнать город.
Обновлено в 18:16
Политика

Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Обновлено в 16:41
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Общество

В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару

Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика

Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.
Обновлено в 19:57
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Авто

На Drift Expo Track Mode Toyota привезла два дрифтовых спорткара

На мероприятии под названием Drift Expo Track Mode 2019, которое состоялось 1 июня в Москве, японская компания Toyota представила два дрифтовых спорткара.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В метро Японии поезд сошёл с рельсов

Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.
Обновлено в 21:20
Здоровье

Ученые назвали оптимальное число шагов в день

Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Музыка

Антон Беляев и «Моя Мишель» откроют Зеленый театр на ВДНХ 14 июня

Обновлено в 09:11
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии

ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.
Обновлено в 14:26
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено в 11:06
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Здоровье

7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин

Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.
Обновлено в 12:38
Космос

Экзомуны могут быть местом обитания внеземной жизни

Если удастся найти их, Луны станут более перспективным путем для поиска внеземной жизни.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года

Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное