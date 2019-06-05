Футбол
El Chiringuito: «Реал» в ближайшие часы объявит о трансфере АзараSports.ru 11:09
«Реал» в ближайшие часы объявит о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара. По информации El Chiringuito, сумма трансфера 28-летнего бельгийца составит около 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что мадридцы заплатят 110 миллионов евро и еще 15 миллионов в виде бонусов.
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