El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»Бомбардир.ру 03:08

В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал». Источник ссылается на то, что между партнерами по сборной Бразилии Неймаром и Марсело случился диалог, в ходе которого форвард «ПСЖ» хочет вернуться в чемпионат Испании.

El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

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