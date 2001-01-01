Футбол
El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»Бомбардир.ру 03:08
В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал». Источник ссылается на то, что между партнерами по сборной Бразилии Неймаром и Марсело случился диалог, в ходе которого форвард «ПСЖ» хочет вернуться в чемпионат Испании.
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