Музыка
Ехать на «Евровидение» передумала Верка СердючкаСоловей.инфо 03:48
Даже за 100 тысяч долларов не стал бы представлять Украину на «Евровидении» Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка. Эту сумму певец назвал маленькой «для этой нервотрепки».
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Во-первых, я не буду этого делать. И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того.
— Андрей Данилко, украинский исполнительНТВ вчера в 13:10
с чего всё началось
Данилко в интервью также раскритиковал организаторов отбора за то, что те в эфире начали выяснять подробности биографий участников и уточнять, дают ли они концерты в России.НТВвчера в 13:10
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Общество
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Обновлено вчера в 16:05
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В Лондоне уборщик отдал найденные 400 тысяч долларов полиции
В столице Великобритании уборщик нашел в одном из автобусов 300 тысяч фунтов стерлингов (около 396 тысяч долларов) и отдал их полицейским.
Обновлено в 06:35
Космос
SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).
Обновлено в 03:17
Общество
МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей
Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе
В селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана произошел сильный пожар, который лишил жилья больше 20-ти человек.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Екатеринбурге ночью силовики задержали около 80 иностранцев
В ночь на субботу в Екатеринбурге сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии провели рейд по кафе и ресторанам, в ходе которого задержали по различным данным более 80 иностранцев.
Обновлено в 06:21
Политика
Украина намерена вернуть прах Нестора Махно
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году
Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
Обновлено в 06:21
Спорт
Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу
Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:26
Авто
Сразу в 40 регионах России отмечено падение рынка новых автомобилей
Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.
Обновлено в 03:07
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых автомобилей для России
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Обновлено в 06:17
Общество
В России появится реестр «недобросовестных» родителей
Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и уточняет порядок межведомственного обмена информацией о "недобросовестных" родителях.
Обновлено в 03:40
Политика
В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО
Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»
Родители девочек-третьеклассниц, пострадавших в драке в одной из элитных школ в центре Москвы, составили открытое письмо – и под ним подписались родители 28 из 30 учеников того класса, где произошел конфликт.
Обновлено в 03:00
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Лукашенко обосновал отказ признать независимость Абхазии
Отказ признать независимость Абхазии объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
Обновлено вчера в 18:55