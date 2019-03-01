Ехать на «Евровидение» передумала Верка СердючкаСоловей.инфо 03:48

с чего всё началось

Во-первых, я не буду этого делать. И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того.

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