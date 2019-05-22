В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храмуREGNUM 11:42

Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса.

«Главный опрос впереди», — отмечают в епархии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

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