Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквереВедомости 03:38
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», отмечается на сайте епархии.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте епархии, такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы.Znak.com03:08
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«Непросто далось это решение»: мэр Екатеринбурга об отказе епархии строить храм в сквере
КП - Екатеринбург05:41
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