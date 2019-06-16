Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквереВедомости 03:38

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», отмечается на сайте епархии.
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 на официальном сайте епархии, такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы.
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