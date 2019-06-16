Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквереВедомости 03:38

с чего всё началось

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», отмечается на сайте епархии.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.

Армия и оружие Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.

Футбол СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику Сладость клубники можно выявить по черенку: если листки прилегают к ягоде плотно, то она с кислинкой; если есть расстояние - ягода сладкая.

Экономика Бывших военных научат вести частный бизнес "Среди военных есть интерес к созданию своего дела", - подчеркнул Александр Чернощекин.

Общество В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия В Брянске пассажирский поезд потерял вагон Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.

Футбол Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира Встреча завершилась со счетом 3:1. Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин.

Происшествия Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом 15 июня в 21:46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.

Религия Что нельзя делать на Троицу По народным наблюдениям, на Троицу запрещается купаться в природных водоемах.

Авто Mitsubishi Eclipse Cross для Японии получил 143-сильный турбодизель Компания Mitsubishi выпустила для внутреннего рынка версию кроссовера Eclipse Cross с дизельным двигателем объемом 2,2 литра.