Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквереРИА Новости 03:11

с чего всё началось

Решение епархии одобрил мэр города Александр Высокинский, он назвал его "мудрым" и "мужественным". В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

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