Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквереРИА Новости 03:11
Решение епархии одобрил мэр города Александр Высокинский, он назвал его "мудрым" и "мужественным". В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте епархии, такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы.Znak.com03:08
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