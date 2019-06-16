Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквереРИА Новости 03:11

Решение епархии одобрил мэр города Александр Высокинский, он назвал его "мудрым" и "мужественным". В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
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Как сообщается
 на официальном сайте епархии, такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы.
Znak.com03:08

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
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