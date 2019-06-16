Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквереРИА Новости 03:11

с чего всё началось

Отмечается, что РПЦ согласилась с тем, что храм не будут строить в каком-либо сквере или парке. В епархии поблагодарили жителей Екатеринбурга, направивших свои предложения о месте размещения собора.

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

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