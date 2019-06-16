Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквереРИА Новости 03:11

Отмечается, что РПЦ согласилась с тем, что храм не будут строить в каком-либо сквере или парке. В епархии поблагодарили жителей Екатеринбурга, направивших свои предложения о месте размещения собора.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как сообщается
 на официальном сайте епархии, такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы.
Znak.com03:08

Подробнее о событии

Власти Екатеринбурга раскрыли, как удалось отговорить митрополита от строительства храма в сквере

URA.Ru04:26

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

ТАСС03:35

«Власти никого не подвели»: Александр Высокинский — о решении епархии отказаться от храма в сквере

Екатеринбург Онлайн05:15

Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства собора около театра

РБК03:15

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

Телеканал ОТВ03:15

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Драмтеатра

Znak.com03:08

Мэр Екатеринбурга одобрил решение об отказе от строительства храма в сквере

РИА Новости05:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия

Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Происшествия

По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело

По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Политика

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Обновлено в 07:09
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Футбол

«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина

По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия

Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика

Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:54
Путешествия

Не хуже, чем пейзажи Норвегии: зачем ехать в Горный Алтай и как путешествовать по нему без машины

Пришлось придумывать, как увидеть красоту без автомобиля и ночевки в палатках.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Обновлено вчера в 14:02
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Происшествия

Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области

Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:26
Спорт

Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали

Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Космос

Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом

Обновлено в 08:49
Авто

Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве

По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Футбол

«Арсенал» не хочет отпускать Торрейру в «Милан»

Лондонский "Арсенал" не планирует расставаться с полузащитником Лукасом Торрейрой.
Обновлено в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное