Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквереРИА Новости 03:11
Отмечается, что РПЦ согласилась с тем, что храм не будут строить в каком-либо сквере или парке. В епархии поблагодарили жителей Екатеринбурга, направивших свои предложения о месте размещения собора.
Читать в источнике
Оценить321
с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте епархии, такое решение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл озвучил во время поздравления с праздником святой Троицы.Znak.com03:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Политика
Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20
Обновлено в 07:09
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина
По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС
Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:54
Путешествия
Не хуже, чем пейзажи Норвегии: зачем ехать в Горный Алтай и как путешествовать по нему без машины
Пришлось придумывать, как увидеть красоту без автомобиля и ночевки в палатках.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области
Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:26
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Авто
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Футбол
«Арсенал» не хочет отпускать Торрейру в «Милан»
Лондонский "Арсенал" не планирует расставаться с полузащитником Лукасом Торрейрой.
Обновлено в 07:06