Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в ЕкатеринбургеREGNUM 05:17

Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе. Решение принял исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU).
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Павел Колобков
Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них — наследие Чемпионата мира по футболу — 2018
— Павел Колобков, российский фехтовальщикРЕН ТВ 05:20
с чего всё началось

Екатеринбург выбрали столицей Всемирной летней универсиады 2023 года

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.
ТАСС04:55

Подробнее о событии

Третья Универсиада в России за десять лет! Теперь – в Екатеринбурге

Спорт-Экспресс05:45

Мэрия Екатеринбурга выпустила ролик про Универсиаду. В нем пловцы купаются в фонтане

Екатеринбург Онлайн07:50

Жуков: Универсиада-2023 будет организована на самом высоком уровне

РИА Новости09:12

Бокс, самбо и регби-7 вошли в программу Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Чемпионат09:12

Для Универсиады в Екатеринбурге нужно построить новые спортивные объекты

Эхо Москвы - Екатеринбург06:30

Екатеринбург выбран столицей летней универсиады 2023 года

Телеканал ОТВ05:20

Самбо, бокс и регби-7 вошли в программу Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ТАСС08:39
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Посещение психиатра перед свадьбой может стать обязательным

Посещение врача-психиатра перед свадьбой помогло бы избежать случаев домашнего насилия, предупредить усугубление депрессивных состояний и неврозов, а также помочь принять взвешенное решение о вступлении в брак с человеком, который уже страдает тем или иным видом расстройства.
Обновлено в 09:42
Транспорт

В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Обновлено в 06:28
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Политика

В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек

Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Интернет

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Политика

ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму

Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Происшествия

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Кино

Кейли Куоко сыграет в триллере о стюардессе-алкоголичке

Обновлено в 02:14
Футбол

Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи»

Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

Обновлено в 08:08
Общество

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Экономика

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Политика

Термокружка Путина стала лидером продаж в Китае

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов

Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение

Обновлено в 07:39
Политика

Зеркаль заменит ушедшего в отпуск Климкина на посту главы МИД Украины

Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, пока глава ведомства Павел Климкин находится в «политическом отпуске».
Обновлено в 08:21
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
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