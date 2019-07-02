Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 годаВедомости 06:22

Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила провести летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.
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Евгений Куйвашев
Оправдывая доверие и поручение президента, мы должны сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, и для этого нужно еще и победить. Опыт у нас есть, понимание — тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне.
— Евгений Куйвашев, российский политикЕкатеринбург-ТВ вчера в 21:00
с чего всё началось

Екатеринбург выбрали столицей Всемирной летней универсиады 2023 года

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.
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Sport24.ru08:10

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