Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.

с чего всё началось

Оправдывая доверие и поручение президента, мы должны сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, и для этого нужно еще и победить. Опыт у нас есть, понимание — тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне.

Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила провести летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.

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