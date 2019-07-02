Спорт
Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 годаВедомости 06:22
Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила провести летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.
Читать в источнике
Оценить23
Оправдывая доверие и поручение президента, мы должны сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, и для этого нужно еще и победить. Опыт у нас есть, понимание — тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне.
— Евгений Куйвашев, российский политикЕкатеринбург-ТВ вчера в 21:00
с чего всё началось
Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.ТАСС04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Для Универсиады в Екатеринбурге нужно построить новые спортивные объекты
Эхо Москвы - Екатеринбург06:30
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады
Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Samsung объявил дату презентации смартфона Galaxy Note 10
Сегодня Samsung официально анонсировал дату премьеры нового Galaxy Note 10, которая как и предполагалось ранее, состоится 7 августа.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Лазарев показал подросшего сына
Российский певец Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Политика
Лавров призвал Европу осознать ответственность за сохранение СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 06:42
Кино
Люк Бессон отменил поездку в Россию
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте
Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Политика
Нино Катамадзе больше не отказывается от выступлений в России
Грузинская певица Нино Катамадзе удалила публикацию, в которой сообщала, что отказывается выступать в России в связи с напряженными отношениями страны с Грузией.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР
"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Если США решат атаковать Иран, то Израиль будет уничтожен в течение тридцати минут, заявил в понедельник, 1 июля, глава комитета по вопросам нацбезопасности парламента республики Моджаба Зоннур.
Обновлено вчера в 15:01
Гаджеты
На российском рынке смартфонов сменился лидер
В первом квартале 2019-го Honor занимал 27,1% рынка смартфонов.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Кино
Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»
Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру в этой вселенной «Зловещие мертвецы».
Обновлено в 02:11
Политика
В Петербурге определился список кандидатов на пост губернатора
В список претендентов на пост главы Смольного попали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец; депутат Госдумы от фракции КПРФ режиссер Владимир Бортко, депутаты петербургского парламента Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов (баллотируется от партии «Гражданская платформа»).
Обновлено в 06:41
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Происшествия
В порту Турции взорвался итальянский танкер
В турецком порту Алиага в Измире произошел взрыв на итальянском танкере Synzania, в результате чего один человек погиб и не менее 15 пострадали.
Обновлено в 05:14
Политика
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30