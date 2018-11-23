Политика

Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025
Газета.Ru
11:56

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости". Как отмечается, за право стать хозяином выставки боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку.
Газета.Ru11:56
с чего всё началось
Японский город Осака опередил Екатеринбург в голосовании за право проведения всемирной универсальной выставки («Экспо») в 2025 г., свидетельствуют
 результаты второго тура голосования стран - участниц Международного бюро выставок.
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