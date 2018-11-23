Политика

Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025
Газета.Ru
11:56

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости". Как отмечается, за право стать хозяином выставки боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку.
Газета.Ru11:56

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ТагилСити.ру11:05

В Совфеде предложили продолжить борьбу за ЭКСПО в России

URA.Ru14:15
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Путин потребовал добиться конкретных результатов майских указов

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Российская экономика должна научиться жить в режиме санкций и не зависеть от партнеров, которые доказали свою ненадежность.
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Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию

Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России.
Обновлено в 17:35
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ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 19:37
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона ответила на все вопросы американских коллег по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден экстренно госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на родных Хайдена.
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Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.
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