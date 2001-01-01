Владельцы клуба «Юность» озвучили прайс на свое заведение. Отдают тусовочное место по цене однокомнатной квартиры в центре Екатеринбурга. Еще несколько месяцев назад прайс они скрывали, но было известно, что клуб оценивается в 34 миллиона рублей, а владельцы готовы были уступить по этой цене.

Екатеринбург рискует остаться без скандального клуба. Его готовы отдать любому по цене однокомнатной квартиры

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