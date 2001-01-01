Общество

Екатеринбург рискует остаться без скандального клуба. Его готовы отдать любому по цене однокомнатной квартирыМоменты 07:30

1 фото
Владельцы клуба «Юность» озвучили прайс на свое заведение. Отдают тусовочное место по цене однокомнатной квартиры в центре Екатеринбурга. Еще несколько месяцев назад прайс они скрывали, но было известно, что клуб оценивается в 34 миллиона рублей, а владельцы готовы были уступить по этой цене.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Екатеринбург рискует остаться без скандального клуба. Его готовы отдать любому по цене однокомнатной квартиры

Моменты07:30

Представлена динамика цен на 1-комнатные квартиры на первичном рынке в крупных городах РФ

Бизнес-новости в Кирове02:11

Динамика цен на однокомнатные квартиры на первичном рынке

Коммерсантъвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП

На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Обновлено в 08:15
Общество

Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за новой угрозы паводка

Жителей города Тулун Иркутской области, ранее сильно пострадавшего от паводков, вновь эвакуируют из-за угрозы дождевого паводка.
Обновлено в 08:18
Политика

Российские власти подтвердили предложение по газу для Украины

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что Россия предложила Украине продлить действующий контракт по транзиту газа на год.
Обновлено 26 июля в 11:47
Политика

Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром

Обновлено в 07:39
Футбол

Наингголан согласился покинуть «Интер»

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.
Обновлено в 07:42
Спорт

Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на ЧМ

Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Убит бывший чемпион России по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.
Обновлено в 08:02
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол

Оренбург — Зенит 0:2 (2-й тайм)

Обновлено в 07:46
Здоровье

Учёные раскрыли главные секреты долголетия

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Футбол

«Тамбов» и «Спартак» начали матч 3-го тура РПЛ

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Российский гонщик погиб в Подмосковье

Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

Сын продюсера Бари Алибасова скрылся с 20 миллионами рублей, заработанными благодаря ажиотажу вокруг отравления отца.
Обновлено в 04:05
Технологии

Arma 3 – новое дополнение черпает вдохновение в X-Files и Супер 8

Стань героем фильма Прибытие Если вы следили за развитием Arma 3 в последние пару лет, вы могли заметить, что Bohemia Interactive добавляла в игру материал, в котором не всегда надо было много стрелять.
Обновлено в 04:10
Здоровье

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Космос

Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые

Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Авто

Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4

Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Главное