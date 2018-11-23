Политика

Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025»
РБК
11:58

Ранее в пятницу заявку Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» представил президент Владимир Путин. Он указывал, что Россия является постоянным участником «Экспо» и уже несколько раз предлагала провести выставку в своих городах, но пока этого не произошло.
РБК11:58
с чего всё началось
Японский город Осака опередил Екатеринбург в голосовании за право проведения всемирной универсальной выставки («Экспо») в 2025 г., свидетельствуют
 результаты второго тура голосования стран - участниц Международного бюро выставок.
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