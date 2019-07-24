Экология
Екатеринбург накрыла дымка с запахом гариКоммерсантъ Екатеринбург 02:37
Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге образовалась дымка. В социальных сетях местные жители жалуются на запах гари. В уральском Гидрометцентре сообщили, что пока данных о загрязнении атмосферы нет.
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«Похоже, химическая атака»: екатеринбуржцы — о запахе гари и тумане, который окутал город
Екатеринбург Онлайн04:15
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
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МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге
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Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Светлановском проспекте
В результате аварии пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних детей.
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По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
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Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца
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Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Об этом говорится в результатах исследования Международного валютного фонда (МВФ).
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Армия и оружие
Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей
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Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400
Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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