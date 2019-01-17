Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРАТАСС 06:34

Место Трофимовой займет кто-то из сотрудников агентства, внешнего менеджера привлекать не будут, рассказывают оба собеседника «Ведомостей». Представитель АКРА подтвердил, что Трофимова объявила об уходе с поста гендиректора с 16 января.

с чего всё началось

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства. "Совет директоров АКРА объявил, что Екатерина Трофимова объявила об уходе с поста генерального директора АКРА", - говорится в сообщении.

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