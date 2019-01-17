Экономика
Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРАТАСС 06:34
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства. "Совет директоров АКРА объявил, что Екатерина Трофимова объявила об уходе с поста генерального директора АКРА", - говорится в сообщении.
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В Сети обнаружили активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu
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За последний месяц на отечественном авторынке выросли цены на автомобили 26 компаний.
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Компания Chevrolet готовит к премьере новое поколение мини-внедорожника Tracker.
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Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster
Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
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Скончался продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий
В Москве 14 января скончался продюсер и сценарист Алексей Кублицкий в возрасте 46 лет, сообщает РБК.
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