Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана.

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране. Об этом она сообщила в интервью Би-би-си. По словам Андреевой, смотрит телевизор и читает новостные агентства она только во время работы.

Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении

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