Футбол
Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочноVprognoze.ru 10:03
Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Обновлено в 11:00
Политика
МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада
Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в море на заключительный этап испытаний
Корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вышел на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин и Макрон вели переговоры во Франции почти 4 часа
Макрон, комментируя визит президента России, отметил, что наша страна является европейской, поэтому имеет право состоять в европейской семье.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Политика
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Адвокат: в Ингушетии завели дела на 13 полицейских из-за отказа разгонять протесты
В Ингушетии завели уголовные дела в отношении 13 полицейских о неисполнении приказа (286.1 УК) из-за отказа разгонять протестующих против соглашения о границе с Чечней в конце марта.
Обновлено в 11:26
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»
Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Теннис
Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
Обновлено в 02:11
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Режиссер Бортко зафиксировал «обрушение» фасадов центра Петербурга
В целом, считает Бортко, чтобы решить все эти проблемы, необходимо дать больше денег и власти главам районов, а также выбрать в районе «главного муниципального депутата», который бы главу администрации контролировал.
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле высказались по поводу возможности встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможности встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:36
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
Правительство уходит в отставку Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил об отставке.
Обновлено в 12:46
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Россиянин продает «кошку-нарколога» за 15 млн рублей
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019
Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07