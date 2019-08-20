Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.

Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно

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