Футбол

Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочноVprognoze.ru 10:03

Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
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