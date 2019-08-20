Футбол
Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочноVprognoze.ru 10:03
Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Музыка
20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день
Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
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Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено в 17:32
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
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На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Посольство России подтвердило гибель двух граждан РФ в Греции
Посольство Российской Федерации в Афинах подтвердило информацию о гибели двух российских граждан при крушении вертолета в Греции.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка
О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки
Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.
Обновлено в 07:02
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Культура
Фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму соберет 35 тыс. зрителей
Как сообщили во вторник, 20 августа, в пресс-службе фестиваля, на территории арт-кластера соберутся 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов страны.
Обновлено в 07:09
Политика
В Судане сформировали суверенный совет
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет.
Обновлено в 16:32
Политика
Премьера Италии отправили в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»
Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Футбол
Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меня
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.
Обновлено в 11:53
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Робот «Федор» завел страницу в Instagram
Обновлено в 14:58