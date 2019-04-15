Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»РИА Новости 07:05

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Политика Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолетов 737 MAX Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что компании Boeing стоит устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию.

Кино Стартовал финальный сезон «Игры престолов» Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».

Культура Медведев поздравил Пугачеву с юбилеем Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем и пожелал ей здоровья и вдохновения, сообщает пресс-служба кабмина.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Музыка Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Армия и оружие В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.

Армия и оружие Трамп может объявить о военном усилении в Польше 1 сентября О расширении американского военного присутствия в Польше президент США Дональд Трамп может официально сообщить во время своего визита в Варшаву 1 сентября.

Происшествия Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.

Происшествия Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту» Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.

Транспорт Укладка рельсов на Крымском мосту началась со стороны Керчи Строители начали укладывать рельсы на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.

Авто Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.

Армия и оружие Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.

Общество В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Общество Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта» Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.