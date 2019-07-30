Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».

Егоров рассказал о пенальти в матче «Тамбова» против «Спартака»

Политика Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле в Лиме Россия не станет участвовать в конференции по Венесуэле в перуанской Лиме, об этом сообщило министерство иностранных дел.

Хоккей «Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву» «Тампа» обменяла нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву». «Лайтнинг» получили вратаря Майка Кондона и выбор в шестом раунде драфта-2020.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Футбол Малком дал согласие на переход в «Зенит» Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».

Футбол Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака» Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас».

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах В России вступает в силу закон о так называемых ипотечных каникулах.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Общество Дугин вошел в пятерку лучших мэров Сибири Мэр Барнаула Сергей Дугин занял четвертое место среди глав городов Сибирского федерального округа, сообщает центр информационных коммуникаций "Рейтинг".

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме 24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Политика Забор перед Белым домом заменят на более высокий Половину забора перед знаменитым фронтальным видом Белого дома в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню закрыли сплошным ограждением, за которым начнется демонтаж нынешней металлической ограды и потом установка новой, более высокой, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.

Общество Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Путешествия Польская журналистка оценила отдых в Крыму Крым как туристическое направление становится все более популярным, на это, в частности, влияют подешевевшие авиабилеты, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Армия и оружие Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.

Шоу-бизнес Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири Пока российские пользователи атакуют Instagram голливудского актера с русскими корнями Леонардо Ди Каприо по поводу спасения Байкала, звезда отозвался на другое ЧП в России.