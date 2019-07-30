Футбол

Егоров рассказал о пенальти в матче «Тамбова» против «Спартака»News.ru 07:42

Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».
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