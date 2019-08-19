Глава департамента судейства и инспектирования российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе матча команды против «Ахмата».

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Транспорт В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Армия и оружие Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.

Единоборства Шлеменко проведет следующий бой 5 сентября Российской боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведет следующий бой 5 сентября на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.

Происшествия В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника» Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Энергетика Sakhalin Energy по одной акции выплатила России более 45 млрд рублей Владея всего одной специальной акцией компании Sakhalin Energy Investment Company за первое полугодие Россия получила порядка 700 миллионов долларов (около 45,6 миллиарда рублей).

Происшествия Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Футбол Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной» Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».

Общество В Нанкине появился первый беспилотный автомобиль-доставщик с технологией 5G Первый беспилотный автомобиль для доставки товаров, оснащенный технологией связи стандарта 5G, появился в административном центре восточной китайской провинции Цзянсу городе Нанкин.

Общество Приставы получат право извещать по СМС о запрете выезжать из России С 2020 года судебные приставы получат право посредством СМС информировать должников о том, что они попали под запрет покидать Россию или в отношении них начаты другие меры принудительного исполнения.

Политика В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.

Общество Синоптики пообещали москвичам в среду до 30 градусов тепла Во вторник 20 августа в столичном регионе потеплеет днем до 26-28 градусов, а в среду возможно до плюс 30, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Единоборства Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.

Технологии Российским детям запретят ходить в школу с телефонами Как сказано в заявлении, долгое использование смартфона, в том числе в школе, может отрицательно сказаться на психике ребёнка.

Кино В Калининграде назвали победителей кинофестиваля «Короче» В Калининграде завершился 7-й фестиваль короткометражных фильмов "Короче". Церемония закрытия состоялась в воскресенье в кинотеатре "Заря".

Происшествия Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей «Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.

Политика Филарет пожаловался на прекратившего с ним общаться Порошенко Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко прекратил с ним общение после того, как получения «новой церковью» томоса.