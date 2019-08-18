Футбол

Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адресНева Спорт 15:53

Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес. По словам Егорова, ему об этом рассказал сын.
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Все федеральные дороги в Сочи, движение на которых было затруднено из-за ливня, работают в штатном режиме.
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Скончался известный американский комик Кип Аддотта

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В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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