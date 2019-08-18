Футбол

Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адресНева Спорт 15:53

Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес. По словам Егорова, ему об этом рассказал сын.
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Егоров: «Будем равняться на пилотов, совершивших подвиг»

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Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%

Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
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Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
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Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса

Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Обновлено в 20:24
Гаджеты

Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука

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Обновлено в 14:37
Наука

«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии

Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
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Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика

Эксперт объяснил, почему Британия пойдет на Brexit, несмотря на будущие потери и кризис

В своей беседе с редакцией издания Nation News эксперт по геополитике и международным отношениям Константин Соколов прокомментировал ситуацию с последствиями Brexit для Британии.
Обновлено в 14:27
Технологии

Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»

С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
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Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено в 18:19
Политика

Освобожденный иранский танкер покинул Гибралтар

Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Норвегия призвала США не провоцировать Россию

Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.
Обновлено в 17:31
Политика

Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
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Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено в 20:50
Общество

Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников

Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено в 20:36
Общество

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено в 18:30
Транспорт

В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России

В марте в СМИ появилась информация о том, что в России могут открыть 12 центров обучения управлению беспилотным транспортом.
Обновлено в 20:39
Общество

Осипов раскритиковал главу департамента госимущества из-за ФАПов и квартир для сирот

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал руководителя департамента госимущества Алексея Хосоева за проблемы со строительством фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и за долгую покупку квартир для детей-сирот.
Обновлено в 20:54
Космос

Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца

Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено в 14:59
Общество

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Общество

Названы регионы с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Наука

Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии

В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
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Смартфон Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов

Стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 сократилась до 99 долларов, притом такая цена будет актуальна на постоянной основе.
Обновлено в 02:27
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Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.
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Обновлено вчера в 23:15
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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