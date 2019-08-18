Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адресНева Спорт 15:53
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес. По словам Егорова, ему об этом рассказал сын.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Экономика
Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%
Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
Обновлено в 15:19
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Космос
Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса
Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Обновлено в 20:24
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука
Оперативная память Сегодня ноутбуки оборудованы планками памяти DDR3 и DDR4.
Обновлено в 14:37
Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика
Эксперт объяснил, почему Британия пойдет на Brexit, несмотря на будущие потери и кризис
В своей беседе с редакцией издания Nation News эксперт по геополитике и международным отношениям Константин Соколов прокомментировал ситуацию с последствиями Brexit для Британии.
Обновлено в 14:27
Технологии
Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»
С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19
Политика
Освобожденный иранский танкер покинул Гибралтар
Обновлено в 20:37
Армия и оружие
Норвегия призвала США не провоцировать Россию
Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.
Обновлено в 17:31
Политика
Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Общество
Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено в 20:36
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено в 18:30
Транспорт
В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России
В марте в СМИ появилась информация о том, что в России могут открыть 12 центров обучения управлению беспилотным транспортом.
Обновлено в 20:39
Общество
Осипов раскритиковал главу департамента госимущества из-за ФАПов и квартир для сирот
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал руководителя департамента госимущества Алексея Хосоева за проблемы со строительством фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и за долгую покупку квартир для детей-сирот.
Обновлено в 20:54
Космос
Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца
Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено в 14:59
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Общество
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Наука
Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии
В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 сократилась до 99 долларов, притом такая цена будет актуальна на постоянной основе.
Обновлено в 02:27
Политика
Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 23:15