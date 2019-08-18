Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адресНева Спорт 15:53
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес. По словам Егорова, ему об этом рассказал сын.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество
На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж
С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Обновлено в 15:21
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
СМИ узнали содержание аудиозаписи подростка, убившего свою семью
Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свёл счёты с жизнью.
Обновлено в 13:56
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Кино
Лучшим фильмом фестиваля «Короче» стал «Подводник» Александра Назарова
«Лучшим фильмом» фестиваля короткометражного кино «Короче» стал фильм «Подводник» Александра Назарова.
Обновлено в 16:43
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено в 13:18
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено в 17:03
Общество
Митинги протеста на выходных в Гонконге прошли мирно
Многотысячные митинги в Гонконге 17 и 18 августа прошли без столкновений с полицией и крупных беспорядков, 19 августа сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:47
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей
МРОТ индексируют один раз в год - до величины прожиточного минимума II квартала прошлого года.
Обновлено 16 августа в 08:05
Армия и оружие
The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России
Более крупные корабли выводятся из эксплуатации, их место занимают более мелкие суда — как новые, так и модернизированные, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.
Обновлено вчера в 22:08
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».
Обновлено в 12:29
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
Обновлено в 09:01
Наука
В России разработали программу для прогноза паводков
Российские ученые создали программу, которая позволяет рассчитать уровень подъема воды на местности при определенном количестве выпавших осадков.
Обновлено в 18:52
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено в 04:49
Политика
В Раде заявили об уничтожении производства на Украине
Обновлено в 00:40
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова рассказала, как вломилась в чужие владения
Одна из самых известных российских певец поделилась рассказом о том, как случайно вторглась в чужую итальянскую виллу.
Обновлено в 19:00