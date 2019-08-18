Футбол

Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адресНева Спорт 15:53

Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес. По словам Егорова, ему об этом рассказал сын.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Егоров: «Будем равняться на пилотов, совершивших подвиг»

Sport24.ru16:35

Егоров отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе в матче «Зенит» — «Ахмат»

Sportbox.RU15:48

Александр Егоров: «Уверяю, новые судьи в РПЛ появятся уже скоро»

ProstoProSport15:18

Александр Егоров: «Дзюба – эмоциональный человек. Призываю уважительно относиться друг к другу»

Sports.ru15:34

Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»

RT на русском15:23

«К нам нет вопросов со стороны международных организаций». Александр Егоров ответил Дзюбе, а также рассказал про изменения в правилах и VAR

Матч ТВ16:45

Егоров ответил Дзюбе, который разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»

Спорт-Экспресс15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество

На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж

С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Политика

Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

Обновлено в 15:21
Авто

Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Происшествия

МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Политика

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено в 18:45
Происшествия

СМИ узнали содержание аудиозаписи подростка, убившего свою семью

Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свёл счёты с жизнью.
Обновлено в 13:56
Транспорт

В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Политика

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Кино

Лучшим фильмом фестиваля «Короче» стал «Подводник» Александра Назарова

«Лучшим фильмом» фестиваля короткометражного кино «Короче» стал фильм «Подводник» Александра Назарова.
Обновлено в 16:43
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Теннис

Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено в 13:18
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено в 17:03
Общество

Митинги протеста на выходных в Гонконге прошли мирно

Многотысячные митинги в Гонконге 17 и 18 августа прошли без столкновений с полицией и крупных беспорядков, 19 августа сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:47
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей

МРОТ индексируют один раз в год - до величины прожиточного минимума II квартала прошлого года.
Обновлено 16 августа в 08:05
Армия и оружие

The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России

Более крупные корабли выводятся из эксплуатации, их место занимают более мелкие суда — как новые, так и модернизированные, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.
Обновлено вчера в 22:08
Недвижимость

В Москве аномально подорожала аренда жилья

На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Космос

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В центре Новосибирска загорелся ресторан

Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».
Обновлено в 12:29
Музыка

Скончался народный артист Аскер Махмудов

Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
Обновлено в 09:01
Наука

В России разработали программу для прогноза паводков

Российские ученые создали программу, которая позволяет рассчитать уровень подъема воды на местности при определенном количестве выпавших осадков.
Обновлено в 18:52
Музыка

Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Обновлено в 04:49
Политика

В Раде заявили об уничтожении производства на Украине

Обновлено в 00:40
Авто

Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего

Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова рассказала, как вломилась в чужие владения

Одна из самых известных российских певец поделилась рассказом о том, как случайно вторглась в чужую итальянскую виллу.
Обновлено в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное