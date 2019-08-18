Футбол

Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адресНева Спорт вчера в 15:53

Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес. По словам Егорова, ему об этом рассказал сын.
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