Футбол

Егоров признал судейскую ошибку в матче между «Динамо» и «Краснодаром»ТАСС 06:54

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
Футболисты "Динамо" сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 49-й минуте матча после удара полузащитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого мяч в штрафной попал в руку защитнику "Динамо" Роману Евгеньеву, судья не стал назначать пенальти.
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