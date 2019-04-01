Футбол
Егоров признал судейскую ошибку в матче между «Динамо» и «Краснодаром»ТАСС 06:54
|26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
|36′
|41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
|43′
|46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|60′
|66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
|76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
|77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
|79′
Самба Соу
|84′
|87′
Вандерсон Соуза
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Хольмен
20
Грулев
6
Юсупов
27
Соу
22
Жоаозиньо
7
Марков
48
Луценко
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
47
Уткин
33
Перейра
85
Игнатьев
16
Классон
7
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Динамо" сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 49-й минуте матча после удара полузащитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого мяч в штрафной попал в руку защитнику "Динамо" Роману Евгеньеву, судья не стал назначать пенальти.
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Хусаинов оценил работу арбитра матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар»
RT на русскомвчера в 10:16
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