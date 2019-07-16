Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Кино Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени» Писатель добавил, что теперь, когда основанный на его книгах сериал "Игра престолов" полностью завершен, ему уже не нужно подгонять график публикации романов под выход очередного сезона — этот факт значительно облегчил литературную работу Джорджа Мартина.

Религия Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.

Авто Что произойдет с автомобилем, если в него выстрелить шаром для боулинга Американец Эдвин Саркисян проверил на прочность PT Cruiser, выстрелив в него в упор из самодельной мортиры.

Футбол Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“» Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.

Армия и оружие В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Финансы Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Политика Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.

Авто Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Авто Volkswagen представил новую механическую КПП Поскольку планы правительства германии по введению запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей становятся все более значительными, а бренды должны урезать средние уровни выбросов своих автомобилей, повышение эффективности механической КПП позволит тем, кто по-прежнему ценит использование традиционного агрегата, наслаждаться ею.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Общество Российский город попал в сотню самых безопасных в мире Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).

Политика Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа "Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.

Футбол СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Происшествия Мужчина повредил головной мозг жены, избив ее гантелей Некогда любимый муж 35-летний Эндрю Диксон избил гантелей свою супругу по лицу и голове за то, что она спросила его о том, как проходит его лечение от параноидальной шизофрении.

Музыка В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.

Армия и оружие Немецкие СМИ призвали дать отпор «российской агрессии» Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Политика Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.

Футбол УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на € 50 тыс. 3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019 / 20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.