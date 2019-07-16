Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»RT на русском вчера в 07:06
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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Ошибки Москалева, цитаты Григоряна, гол Кварацхелии. Кто удивил в 1-м туре РПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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Поскольку планы правительства германии по введению запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей становятся все более значительными, а бренды должны урезать средние уровни выбросов своих автомобилей, повышение эффективности механической КПП позволит тем, кто по-прежнему ценит использование традиционного агрегата, наслаждаться ею.
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В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
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Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Армия и оружие
Немецкие СМИ призвали дать отпор «российской агрессии»
Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений
В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
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УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева
По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на € 50 тыс. 3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019 / 20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.
Обновлено вчера в 12:53
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Хакеры в четыре раза чаще атакуют умную электронику
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