Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»RT на русском 07:06

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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«Прошу не танцевать на костях Москалева». В РПЛ отчитались за 1-й тур

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Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранен на неопределенный срок

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Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
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В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

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Трамп заявил, что отказ США продать Турции F-35 будет несправедливым

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ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
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Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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На новом снимке 49-летний Глушко демонстрирует идеальное накаченное тело в красных микро плавках.
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В России вводят ГОСТ для фотосессий младенцев

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В России оптовые цены на сахар рекордно упали

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Малиновский перешел в «Аталанту»

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