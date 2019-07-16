Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»RT на русском 07:06
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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