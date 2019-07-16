Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»RT на русском 07:06

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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«Прошу не танцевать на костях Москалева». В РПЛ отчитались за 1-й тур

Советский спорт10:41

Судья остался без футбола. Москалева отстранят из-за ошибок на матче «Спартак» - «Сочи»

ТАСС11:26

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранен на неопределенный срок

Sportbox.RU06:29

Точилин: хорошо, что признали ошибки Москалёва, но три очка нам никто не вернёт

Чемпионат08:20

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранен на неопределенный срок

Матч ТВ06:29

Ошибки Москалева, цитаты Григоряна, гол Кварацхелии. Кто удивил в 1-м туре РПЛ

Спорт-Экспресс15:10

Гендиректор «Сочи»: «Москалев отстранен, но одно очко, а может, и три, нам уже никто не вернет»

Sport24.ru07:43
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Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД

Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире

Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Космос

В «Роскосмосе» исключают отказ системы ГЛОНАСС

Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС имеет надёжную защиту от сбоев.
Обновлено в 12:20
Политика

Миллион человек поддержал акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»

В центре Донецка собрались несколько тысяч человек, которые участвуют в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:51
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Экономика

Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться

По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.
Обновлено в 10:00
Космос

Против строительства гигантского телескопа на Гавайях протестуют демонстранты

Активисты протестуют против строительства гигантского телескопа на земле, которую некоторые коренные гавайцы считают священным местом поклонения богам.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол

Антуан Гризманн: «Академии клубов постоянно отвергали меня. Говорили, что я слишком маленький»

Говорили, что я слишком маленький.
Обновлено в 19:40
Политика

Иран отбуксировал сломавшийся в Персидском заливе танкер в свои воды

Иран отбуксировал в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе.
Обновлено в 19:10
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на премию «Эмми»

Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации «Лучший актёр в драматическом сериале».
Обновлено в 14:17
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Общество

ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов

Обновлено в 16:43
Армия и оружие

Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Активная броня для «Чёрной смерти»

По окончании в 1931 году училища Кишкин и Скляров некоторое время занимались разработкой брони для плавающих танков в техническом отделе НКВД, а после образования в 1932 году Всесоюзного (ныне Всероссийского) научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) перевелись туда, снова оказавшись под крылом многоопытного И.И. Сидорина.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Общество

Роспотребнадзор дал советы по правильному выбору хлеба

Обновлено в 06:19
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