Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»RT на русском 07:06
Александр Ломовицкий
|14′
|42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
|56′
|58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
|61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
|65′
|67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
|68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
|72′
Луис Адриано
|76′
|76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|79′
Самуэль Жиго
|90′+3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
22
Игнатов
11
Фернандо
19
Понсе
37
Мелкадзе
12
Заболотный
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
11
Обухов
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Наука
Время появления «подземного океана» передвинули
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400
Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Кино
Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»
Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Игры
Стартовали предзаказы на коллекционное издание Cyberpunk 2077
Обновлено в 10:23
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара
По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Футбол
Малиновский перешел в «Аталанту»
Обновлено в 10:16
Политика
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Кино
Ремейк «Кошмара на улице Вязов» снимет Александр Ажа
Александр Ажа, известный как автор хорроров «Зеркало» и «Рога», снимет ремейк культового «Кошмара на улице Вязов».
Обновлено вчера в 07:26
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53