Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»RT на русском 07:06

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 13 июля
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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