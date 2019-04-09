Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чистоРИА Новости 06:33
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Футбол
Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может быть наказан за критику арбитра
Слуцкий остался недоволен тем, что арбитр решил не обращаться к услугам VAR после назначения двух пенальти в ворота «Витесса».
Обновлено вчера в 10:30
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено вчера в 16:37
Транспорт
На платных участках дороги М-4 «Дон» повысятся цены
Проезд на платных участках автодороги М-4 «Дон» дорожает со следующего понедельника, 15 апреля.
Обновлено в 06:23
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Экономика
Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынка
К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 05:53
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Музыка
Мадонна за выступление на «Евровидении» получит $1 млн
Обновлено в 01:39
Здоровье
Россиянину удалили из сердца иголку, с которой он прожил неделю
Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты
Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Пьяный врач принимал пациентов в больнице Дзержинска
Врач одной из больниц Дзержинска принимал пациентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Экономика
МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru
Один из собеседников издания утверждает, что за 100% онлайн-кинотеатра МТС готова заплатить порядка 20 млрд руб. В ivi.ru отказались от комменатриев, представитель МТС сообщил, что ему пока ничего не известно о переговорах.
Обновлено в 01:43
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Режиссера Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Обновлено вчера в 05:04