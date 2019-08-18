Футбол

Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»RT на русском 15:23

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
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