Футбол
Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»RT на русском 15:23
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
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Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой.
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Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
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Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки
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Обновлено в 15:07
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Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским
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Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
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«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом»
"Севилья" переиграла барселонский "Эспаньол" в матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 14:57
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«Зенит» потерял Малкома на шесть недель. Он не сыграет со «Спартаком»
Комментатор Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Зенита» Малком выбил на шесть недель.
Обновлено в 15:21