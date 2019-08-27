Футбол

МК-СпортМК-СпортЕгоров отметил хороший уровень судейства в 7-ом туре РПЛ

Ростов — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 25 августа
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
29′
44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
76′
Александр Саплинов
87′
88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
90′
Элдор Шомуродов
90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
90′+2′
Судейство седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло на высоком уровне, Об этом сообщает руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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