Футбол

Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКАRT на русском 09:38

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
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